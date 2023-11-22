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В Удмуртии отмечается ускорение годовой инфляции

12:05, 22 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии отмечается ускорение годовой инфляции
12:05, 22 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
655
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#инфляция\n#экономика
Фото: ИА «Сусанин»
655
0

Уровень инфляции в республике остаётся выше, чем в ПФО.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии годовая инфляция в октябре ускорилась до 7,25%. Об этом сообщает Отделение — Национального банка по Удмуртской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

В сентябре 2023 года инфляция была на уровне 6,59%. В октябре она достигла уже 7,25%. Рост произошёл в основном из-за сохранения большого спроса на отдельные товары, также повлиял ослабший рубль.

Уровень инфляции в Удмуртии выше, чем в ПФО (6,43%) и в целом по России (6,69%).

12:05, 22 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
655
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#инфляция\n#экономика