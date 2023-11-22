В Удмуртии отмечается ускорение годовой инфляции

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии годовая инфляция в октябре ускорилась до 7,25%. Об этом сообщает Отделение — Национального банка по Удмуртской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

В сентябре 2023 года инфляция была на уровне 6,59%. В октябре она достигла уже 7,25%. Рост произошёл в основном из-за сохранения большого спроса на отдельные товары, также повлиял ослабший рубль.

Уровень инфляции в Удмуртии выше, чем в ПФО (6,43%) и в целом по России (6,69%).