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Глава Удмуртии встретился с первым зампредом правительства РФ Денисом Мантуровым

16:10, 25 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Глава Удмуртии встретился с первым зампредом правительства РФ Денисом Мантуровым
16:10, 25 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
203
0
#Москва\n#Александр Бречалов\n#Денис Мантуров\n#экономика
Источник фото: Правительство РФ
203
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На встрече обсуждалось развитие экономики региона и другие вопросы. 

Москва. Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с первым зампредом правительства России Денисом Мантуровым. Об этом сообщается на сайте российского кабмина.

В ходе встречи обсуждалось социально-экономическое положение республики и её вклад в технологический суверенитет страны. 

Валовый региональный продукт Удмуртии по итогам 2023 года составил 106%. На данный момент положительная динамика сохраняется почти во всех отраслях экономики. Отмечается рост доли предприятий обрабатывающего сектора — 58%. Одновременно с этим наблюдается снижение зависимости от добывающихся отраслей. За последние два года доля таких предприятий сократилась с 47 до 38%.

Одним из главных направлений роста экономики региона является машиностроительный сектор. Индекс производства компьютеров, электронных и оптических изделий за девять месяцев 2024 года составил 151%, производства готовых металлических изделий – 125%.

Общий объём инвестиций в республику по итогам первых шести месяцев текущего года составил почти 73 млрд рублей, из которых 41% вложен в обрабатывающие производства. 

16:10, 25 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
203
0
#Москва\n#Александр Бречалов\n#Денис Мантуров\n#экономика