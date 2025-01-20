На социально-экономическое развитие Глазова в 2025 году выделят 331 млн рублей

Глазов. Удмуртия. В 2025 году в социально-экономическое развитие Глазова вложат 331 млн рублей. В рамках соглашения между правительством Удмуртии и «РОСАТОМом» определён перечень соответствующих мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Чепецкого механического завода.

В числе прочего 41 млн рублей направят на ремонт городских дорог. Дорожное полотно обновят на улице Белова в год 80-летнего юбилея атомной промышленности. Кроме того, планируется разработка проекта и сметы комплексного ремонта части улицы Кирова, улиц Пряженникова и Революции.

Значительный объём средств пойдёт на благоустройство и капитальный ремонт учреждений, в числе которых детская дача «Искра», где установят блочно-модульную газовую котельную для отопления корпусов. Также планируется ремонт Глазовской межрайонной больницы. Здесь в конце 2024 года подошёл к концу ремонт оперблока, а сейчас преступлено к работам в стационаре.

«В 2025 году продолжится реализация проектов «Глазов пешеходный» и «Светлый город». Объекты модернизации улично-дорожной сети и городской системы освещения выбраны с учетом наказов горожан. В рамках проекта «Территория детства» запланировано асфальтирование территории детского сада № 36. Заложено софинансирование проекта по созданию в Глазове креативного кластера, направленного на развитие творческого бизнеса и предпринимательства. Его площадкой станет корпус №2 культурной базы «Короленко-8». Здесь проведут ремонт кровли, заменят инженерные коммуникации», — говорится в сообщении.