Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Чем живёт современная библиотека Лонгрид В Удмуртии запустили крупнейший в регионе комплекс сортировки отходов Лонгрид «Ижсинтез-Химпром» - синтез чистоты и здоровья Лонгрид

До 2029 года в экономику Удмуртии вложат более 40 млрд рублей по программе списания госдолга

13:10, 29 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
До 2029 года в экономику Удмуртии вложат более 40 млрд рублей по программе списания госдолга
13:10, 29 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
92
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#госдолг\n#экономика
Источник фото: ИА «Сусанин»
92
0

Одна половина средств пойдёт на развитие ЖКХ, другая — на реализацию инвестиционных проектов.

Ижевск. В Удмуртии стали известны направления, куда будут вложены средства в рамках программы по списанию госдолга регионам. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии. 

На заседании регионального правительства был рассмотрен проект бюджета на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов. Его ключевой особенностью будет участие Удмуртии в программе по списанию двух третей государственного долга. Половина из высвободившейся суммы пойдёт на развитие инфраструктуры и ЖКХ, замену лифтов и расселение аварийного фонда, другую часть средств направят на реализацию инвестиционных проектов. За 2025-2029 годы общий объём средств, вложенных в экономику Удмуртии, составит порядка 40 млрд рублей, 8,4 млрд из которых — в 2025 году. 

Напомним, ранее было подписано постановление правительства РФ об освобождении регионов от уплаты двух третей долга по бюджетным кредитам. На 1 октября госдолг Удмуртии составлял 66 млрд 528 млн рублей.

13:10, 29 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
92
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#госдолг\n#экономика