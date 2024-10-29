До 2029 года в экономику Удмуртии вложат более 40 млрд рублей по программе списания госдолга

Ижевск. В Удмуртии стали известны направления, куда будут вложены средства в рамках программы по списанию госдолга регионам. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.

На заседании регионального правительства был рассмотрен проект бюджета на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов. Его ключевой особенностью будет участие Удмуртии в программе по списанию двух третей государственного долга. Половина из высвободившейся суммы пойдёт на развитие инфраструктуры и ЖКХ, замену лифтов и расселение аварийного фонда, другую часть средств направят на реализацию инвестиционных проектов. За 2025-2029 годы общий объём средств, вложенных в экономику Удмуртии, составит порядка 40 млрд рублей, 8,4 млрд из которых — в 2025 году.

Напомним, ранее было подписано постановление правительства РФ об освобождении регионов от уплаты двух третей долга по бюджетным кредитам. На 1 октября госдолг Удмуртии составлял 66 млрд 528 млн рублей.