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Тысячи жителей Брюсселя устроили марш против закрытия автозавода Audi

17:22, 16 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Тысячи жителей Брюсселя устроили марш против закрытия автозавода Audi
17:22, 16 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
24
0
#Бельгия\n#Евросоюз\n#промышленность\n#экономика\n#бизнес\n#конкуренция\n#заводы\n#автомобили\n#рабочие\n#акции протеста
Фото: pxhere.com
24
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Европейские автопроизводители уступают свои позиции китайским.

Брюссель. Бельгия. На демонстрацию против возможного закрытия завода компании Audi в Брюсселе вышли более 5 тыс. человек. При этом многие из них не являются его сотрудниками, в акции они участвовали в знак солидарности с рабочими, пишет Лента.ру со ссылкой на Bloomberg.

Протестующие дошли до здания Европарламента и озвучили свои претензии. От руководства Бельгии и ЕС манифестанты потребовали принять меры для поддержки местных производителей, вытесняемых с рынка китайскими конкурентами. По мнению рабочих, промышленники КНР прибегают к демпингу своих изделий. Поддержавшие акцию профсоюзы призвали к общенациональной забастовке. 

Агентство указывает, что помимо козней Пекина, кризис европейского автопрома и ряда других отраслей вызван ужесточением климатических требований к энергетике. По мнению авторов издания, европейское автомобилестроение вошло в полосу неудач и не может выбраться из нее без активной политики властей. В частности, около трети ведущих автозаводов ЕС, принадлежащих BMW, Mercedes-Benz, Stellantis, Renault и VW, столкнулись в 2023 году с недозагрузкой. Это грозит закрытием предприятий и безработицей, пишет Bloomberg.

17:22, 16 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
24
0
#Бельгия\n#Евросоюз\n#промышленность\n#экономика\n#бизнес\n#конкуренция\n#заводы\n#автомобили\n#рабочие\n#акции протеста