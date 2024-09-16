Тысячи жителей Брюсселя устроили марш против закрытия автозавода Audi

Брюссель. Бельгия. На демонстрацию против возможного закрытия завода компании Audi в Брюсселе вышли более 5 тыс. человек. При этом многие из них не являются его сотрудниками, в акции они участвовали в знак солидарности с рабочими, пишет Лента.ру со ссылкой на Bloomberg.

Протестующие дошли до здания Европарламента и озвучили свои претензии. От руководства Бельгии и ЕС манифестанты потребовали принять меры для поддержки местных производителей, вытесняемых с рынка китайскими конкурентами. По мнению рабочих, промышленники КНР прибегают к демпингу своих изделий. Поддержавшие акцию профсоюзы призвали к общенациональной забастовке.

Агентство указывает, что помимо козней Пекина, кризис европейского автопрома и ряда других отраслей вызван ужесточением климатических требований к энергетике. По мнению авторов издания, европейское автомобилестроение вошло в полосу неудач и не может выбраться из нее без активной политики властей. В частности, около трети ведущих автозаводов ЕС, принадлежащих BMW, Mercedes-Benz, Stellantis, Renault и VW, столкнулись в 2023 году с недозагрузкой. Это грозит закрытием предприятий и безработицей, пишет Bloomberg.