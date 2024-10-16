Компанию «Главпродукт» временно передали под госуправление

Москва. Принадлежавший компании из США холдинг «Главпродукт» передан во временное управление Росимуществу. Указ об этом подписал 15 октября президент России Владимир Путин, он опубликован на портале правовой информации, пишет «Интерфакс».

Через ООО «Промсельхозинвест» предприятием «Главпродукт» владела зарегистрированная в США компания Universal Beverage Company. За счет российского актива в 2023 году она получила 1,25 млрд рублей.

Помимо «Главпродукта», фирме «Промсельхозинвест» принадлежали еще 7 организаций, в том числе «Объединенные консервные заводы», «Балтийский консервный завод», «Орелпродукт» и «Верховский молочно-консервный завод». На них производят мясную, молочную, овощную и рыбную консервированную продукцию. Компания является лидером данного сегмента продовольственного рынка в России. Основана в 1999 году предпринимателем Леонидом Смирновым, который имеет американское гражданство.