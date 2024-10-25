Сразу на 2% повысил ключевую ставку Центробанк

Москва. Ключевая ставка Центробанка выросла до 21% годовых. Решение об этом принял 25 октября Совет директоров Банка России, сообщает пресс-служба финансового регулятора.

Ставка выросла сразу на 2%. Для сравнения, 13 сентября ЦБ повышал ее на 1%, с 18% до 19%.

Решение объяснили ростом цен в стране существенно выше июльского прогноза и повышением инфляционных ожиданий. При этом сохраняется тенденция к увеличению внутреннего спроса на фоне отстающего предложения товаров и услуг. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Оно пройдет 20 декабря 2024 года.

Напомним, в соответствии с актуальным размером ключевой ставки ЦБ выдает коммерческим банкам кредиты. В дальнейшем с банковской наценкой плюс ключевая ставка эти деньги берут в долг организации и население. В основном на эти средства покупаются товары. Напротив, чем выше ставка, тем меньше активность на рынке займов, скромнее покупки, и тем больше средств откладывается населением в банки под ставший более выгодным процент.