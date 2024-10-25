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Сразу на 2% повысил ключевую ставку Центробанк

15:14, 25 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Сразу на 2% повысил ключевую ставку Центробанк
15:14, 25 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
67
0
#финансы и деньги\n#банки\n#бизнес\n#экономика\n#Центробанк\n#Минфин\n#инфляция\n#цены\n#кредиты\n#вклады\n#ключевая ставка
Источник фото: pxhere.com
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0

Теперь она составит 21%.

Москва. Ключевая ставка Центробанка выросла до 21% годовых. Решение об этом принял 25 октября Совет директоров Банка России, сообщает пресс-служба финансового регулятора.

Ставка выросла сразу на 2%. Для сравнения, 13 сентября ЦБ повышал ее на 1%, с 18% до 19%.

Решение объяснили ростом цен в стране существенно выше июльского прогноза и повышением инфляционных ожиданий. При этом сохраняется тенденция к увеличению внутреннего спроса на фоне отстающего предложения товаров и услуг. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Оно пройдет 20 декабря 2024 года.

Напомним, в соответствии с актуальным размером ключевой ставки ЦБ выдает коммерческим банкам кредиты. В дальнейшем с банковской наценкой плюс ключевая ставка эти деньги берут в долг организации и население. В основном на эти средства покупаются товары. Напротив, чем выше ставка, тем меньше активность на рынке займов, скромнее покупки, и тем больше средств откладывается населением в банки под ставший более выгодным процент.

15:14, 25 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
67
0
#финансы и деньги\n#банки\n#бизнес\n#экономика\n#Центробанк\n#Минфин\n#инфляция\n#цены\n#кредиты\n#вклады\n#ключевая ставка