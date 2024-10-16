Квоту на временное проживание мигрантов резко сократили в России

Москва. Правительство России составило квоту на временное проживание мигрантов на 2025 год. Максимальная численность въезжающих в страну представителей данной категории лиц составит 5,5 тыс., пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

Для сравнения – в 2024 году квота составляла 10 595, то есть она сократилась почти вдвое.

Разрешения распределят по регионам по заявкам. Так, власти Москвы и Подмосковья хотели бы принять 1 тыс. и 350 мигрантов соответственно.

Издание пишет со ссылкой на исследование платформы hh.ru, что 80% россиян считают количество проживающих в стране мигрантов чрезмерным. За год число склоняющихся к такому мнению респондентов выросло на 21%. При этом лишь 12% опрошенных считают объемы трудовой миграции в России соответствующими реальным потребностям экономики.