Увинский район Удмуртии получит премию за успешную экономическую политику

Ува. Удмуртия. Увинский район вошёл в число победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Об этом сообщил глава района Владимир Головин.

Увинский район занял второе место в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление финансами». На первом месте расположилась Калуга, а на третьем — Новороссийск.

В результате Увинский район получит диплом правительства России и денежную премию в размере 40 млн рублей.