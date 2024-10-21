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Увинский район Удмуртии получит премию за успешную экономическую политику

10:40, 21 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Увинский район Удмуртии получит премию за успешную экономическую политику
10:40, 21 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ува\n#Удмуртия\n#экономика\n#финансы\n#Увинский район
Источник фото: администрация Увинского района
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Муниципалитет вошёл в число победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». 

Ува. Удмуртия. Увинский район вошёл в число победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Об этом сообщил глава района Владимир Головин.

Увинский район занял второе место в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление финансами». На первом месте расположилась Калуга, а на третьем — Новороссийск. 

В результате Увинский район получит диплом правительства России и денежную премию в размере 40 млн рублей.

10:40, 21 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
170
0
#Ува\n#Удмуртия\n#экономика\n#финансы\n#Увинский район