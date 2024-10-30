Прогнозируемый рост валового регионального продукта по итогам года в Удмуртии составит 106%

Ижевск. Удмуртия. Правительство Удмуртии обсудило прогноз социально-экономического развития республики, точки роста и поддержку бизнеса. Также были подведены предварительные экономические итоги 2024 года. Подробности заседания приводит пресс-служба главы и правительства республики.

8 месяцев 2024 года дали положительную динамику в экономике Удмуртии, причём во всех отраслях.

«Для развития производственного сектора региона санкции имели диаметрально противоположный ожидаемому западными странами эффект», — отметили в правительстве.

По итогам года прогнозируемый рост валового регионального продукта (ВРП) Удмуртии достигнет 106%, тогда как среднероссийский показатель равен 104%.

Росту будут способствовать обрабатывающие производства, предприятия сельского хозяйства, строительный кластер и ИТ-сфера. Это направление уже занимают лидирующие позиции в экономике региона.

Средние и крупные компании Удмуртии за шесть месяцев текущего года получили прибыль в размере 91 млрд рублей. К декабрю эта сумма может достигнуть 227 млрд. Доходы выросли в том числе из-за ухода иностранных компаний с рынка, ниши которых занял российский капитал.

«У нас очень большие вызовы. В первую очередь в сегменте МСП и сельскохозяйственных предприятий. Это связано с ростом ключевой ставки Центробанка. В связи с этим надо обсудить вопрос о докапитализации Фонда развития промышленности и микрофинансового фонда и проработать новые возможные меры поддержки для предпринимателей. Здесь необходим четкий анализ и подсчет», — отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.