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Безработица в Удмуртии достигла 1,7%

10:50, 17 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Безработица в Удмуртии достигла 1,7%
10:50, 17 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
126
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#безработица\n#экономика
Фото: Эндрю Нила на Unsplash
126
0

Россия поднялась на 13-15 место во всероссийском рейтинге, что говорит об острой нехватке кадров. 

Ижевск. Удмуртия. Россия по уровню безработицы в этом году занимает 13-15 место среди регионов России. Данные приводит Удмуртстат в рейтинге социально-экономического развития среди регионов страны. 

Регион во втором квартале прошлого года по уровню безработицы был на 33-35 месте. Сейчас дефицит кадров вырос. Это следует из показателей безработицы во 2 квартале 2024 года — 1,7% доля незанятого населения.

При этом, по уровню средней зарплаты (67 592) регион поднялся на 14 пунктов и расположился на 43 мете. Также вырос оборот розничной торговли, что обеспечило Удмуртии 66 место в рейтинге. 

Вместе с этим повысилась инфляция — рост составил 3,8%. По доле убыточных организаций (23,2%) республика опустилась на 9-10 место. По индексу промышленного производства (107,6%) Удмуртия опустилась с 16-17 на 29-30 места рейтинга. 

10:50, 17 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
126
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#безработица\n#экономика