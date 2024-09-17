Безработица в Удмуртии достигла 1,7%

Ижевск. Удмуртия. Россия по уровню безработицы в этом году занимает 13-15 место среди регионов России. Данные приводит Удмуртстат в рейтинге социально-экономического развития среди регионов страны.

Регион во втором квартале прошлого года по уровню безработицы был на 33-35 месте. Сейчас дефицит кадров вырос. Это следует из показателей безработицы во 2 квартале 2024 года — 1,7% доля незанятого населения.

При этом, по уровню средней зарплаты (67 592) регион поднялся на 14 пунктов и расположился на 43 мете. Также вырос оборот розничной торговли, что обеспечило Удмуртии 66 место в рейтинге.

Вместе с этим повысилась инфляция — рост составил 3,8%. По доле убыточных организаций (23,2%) республика опустилась на 9-10 место. По индексу промышленного производства (107,6%) Удмуртия опустилась с 16-17 на 29-30 места рейтинга.