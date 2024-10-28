Ижевск. Удмуртия. В конце лета и начале осени в Удмуртии вырос внутренний туризм. Об этом сообщается в докладе Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».

Это не уникальная ситуация, турпоток за лето и начало осени вырос в большинстве регионов страны. Например, в Приволжье летом 2024 года наблюдалось увеличение туристической активности на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Представители турбизнеса Удмуртии также сообщили об увеличении спроса на их услуги летом и в сентябре 2024 года. Выросли число и глубина бронирований, а также уровень заполняемости гостиниц и санаториев. В отдельные периоды заполняемость могла достигать 100%.

Вместе с тем, увеличилось и предложение туристических услуг. Расширялся перечень экскурсионных программ, развивались новые зоны отдыха для туристов: экотропы, спа-комплексы, спортивные площадки. Также в Удмуртии большой популярностью пользовались поездки на животноводческие фермы.

Туризм, в свою очередь, способствует увеличению потребительской активности в регионе, говорится в докладе. Оборот розничной торговли и общественного питания вырос в августе на 3,3% и 2,4% по сравнению с прошлым годом.