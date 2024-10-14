В Швеции объявили лауреатов премии по экономике памяти Альфреда Нобеля

Стокгольм. Швеция. Премию по экономике памяти Альфреда Нобеля за 2024 год присудили в Швеции. Она достанется ученым из США Дарону Аджемоглу, Саймону Джонсону и Джеймсу Робинсону, передает «МИР 24».

Сообщается, что наградой отмечены их исследования того, как «формируются институты и влияют на благосостояние».

Премия памяти Альфреда Нобеля присуждается с 1968 года Шведским государственным банком. Она считается аналогом Нобелевской премии в области экономики. Вручение состоится 10 декабря, денежный эквивалент награды составляет в 2024 году 11 млн шведских крон (около 1,1 млн долл. США, или почти 105,7 млн рублей).