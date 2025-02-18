Ижевск. Удмуртия. Удмуртия заняла первое место в Приволжском федеральном округе по темпу роста среднемесячной зарплаты по итогам 2024 года. Рейтингом республики в ПФО поделилось региональное Минэкономики.

Так, Удмуртия оказалась на первом месте по следующим показателям: индекс обрабатывающего производства (122,9%), темп роста среднемесячной зарплаты (124,2%), реальная зарплата (114,4%).

На третьем месте в ПФО Удмуртия по производству молока (1082,3 тыс. тонн) и по строительству (109,2%).

На четвёртом месте в ПФО Удмуртия по индексу промышленного производства (110,9%).

На пятом месте по производству яиц (1131,6 млн штук) и обороту розничной торговли (108,5%).

На шестом — по добыче полезных ископаемых (97,5%) и среднемесячной зарплате (63 724 руб.).

На восьмом — по производству скота и птицы на убой (182,1 тыс. тонн) и по вводу в действие жилых домов (100,8%).

На девятом — по платным услугам (103%).

На десятом — по уровню зарегистрированной безработицы (0,32%).

На одиннадцатом — по обороту общественного питания (107,1%).

Напомним, всего в ПФО входит 14 субъектов Российской Федерации.