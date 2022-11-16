Все города и районы Удмуртии получили паспорта готовности к отопительному сезону

Ижевск. Удмуртия. Все муниципалитеты Удмуртии до 15 ноября получили паспорта и акты готовности к зиме. Это подтвердил в своём телеграм-канале председатель правительства республики Ярослав Семёнов.

Специалисты Ростехнадзора проверили все коммунальные объекты, связанные с теплоснабжением. Это 903 котельных, 253 центральных тепловых пункта, которые питают более 12 тыс. километров тепловых, водопроводных, канализационных сетей республики.

В зимний отопительный период ведётся круглосуточный мониторинг работы всех систем жизнеобеспечения республики.