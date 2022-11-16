Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Медведи-гиганты, иллюзионисты и клоунский дуэт Лонгрид Лихие 1920-е: как Ижевск протестовал против градостроительных решений властей Лонгрид Стретч-плёнка: как её перерабатывают и принимают ли в «Экодома» Ижевска Лонгрид

Все города и районы Удмуртии получили паспорта готовности к отопительному сезону

10:30, 16 ноября, 2022
Аграфена Костромская
Стажёр
Все города и районы Удмуртии получили паспорта готовности к отопительному сезону
10:30, 16 ноября, 2022
Аграфена Костромская
Стажёр
37
0
#зима\n#отопление\n#Удмуртия\n#Ярослав Семенов
Фото: ИА «Сусанин»
37
0

Об итогах подготовки к зимнему периоду написал в телеграм-канале премьер Ярослав Семёнов.

Ижевск. Удмуртия. Все муниципалитеты Удмуртии до 15 ноября получили паспорта и акты готовности к зиме. Это подтвердил в своём телеграм-канале председатель правительства республики Ярослав Семёнов.

Специалисты Ростехнадзора проверили все коммунальные объекты, связанные с теплоснабжением. Это 903 котельных, 253 центральных тепловых пункта, которые питают более 12 тыс. километров тепловых, водопроводных, канализационных сетей республики.

В зимний отопительный период ведётся круглосуточный мониторинг работы всех систем жизнеобеспечения республики.

 

10:30, 16 ноября, 2022
Аграфена Костромская
Стажёр
37
0
#зима\n#отопление\n#Удмуртия\n#Ярослав Семенов