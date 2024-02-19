Полный расчёт по повышенным окладам бюджетникам в Удмуртии произведут к середине марта

Ижевск. Удмуртия. Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семёнов рассказал о повышении зарплат в бюджетной сфере в республике в наступившем году. Он доложил об этом в ходе аппаратного совещания в понедельник, 19 февраля, что на 10% с января повысятся оклады педагогам, медицинским и социальным работникам, научным сотрудникам и работникам учреждений культуры.

«Пока вносились изменения в положения об оплате труда прошёл январь, поэтому большая часть педагогов получили зарплату со старыми окладами. Но Красногорский, Селтинский, Юкаменский и Якшур-Бодьинский районы провели оплаты уже с повышенными окладами. Сейчас муниципалитеты начисляют авансы за февраль уже с увеличением, поэтому полный расчёт с увеличением за январь и за оставшуюся часть февраля будет осуществлён к 10-15 марта. Прошу всех коллег об этом уведомить», — отметил Ярослав Семёнов.

Также он напомнил, что с 1 марта проиндексируют на 5% оклады остальных сотрудников государственных и муниципальных учреждений. Это коснётся и казённых, и бюджетных, и автономных учреждений. Решение охватит бухгалтеров, юристов, поваров, экономистов, программистов и руководителей учреждений.

«Кроме того на минувшей неделе президент России на пленарном заседании Форума будущих технологий предложил с 1 марта повысить размер выплат медикам, которые работают в сёлах, райцентрах и малых городах. Размер выплат называется от 13 до 50 тыс. рублей. Он будет зависеть от статуса работника и размера населённого пункта, в котором он работает. Сейчас стоит задача, чтобы с 1 апреля медики начали получать повышенные выплаты, в том числе и за март. Пока идёт подготовка нормативной базы», — подчеркнул премьер-министр.

Он попросил вице-премьера УР Татьяну Чуракову и министра здравоохранения Удмуртии Сергея Багина публично разъяснить, как будет происходить процесс, «чтобы не было никаких вопросов со стороны медицинских работников».