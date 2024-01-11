В Удмуртии усилят подрядчиков по уборке федеральных и региональных трасс

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии для обеспечения нормативного состояния участков федеральной трассы будут усилены подрядные службы. Об этом журналистам сообщил премьер-министр Удмуртии Ярослав Семёнов.

«Было принято решение усилить подрядчиков на федеральной трассе. Я сегодня лично посмотрю, как идёт работа. Дальше переключимся на региональные дороги. Подрядчики доложили о полной готовности к усилению. Двое суток дано для приведения дорог в надлежащее состояние», — рассказал Ярослав Семёнов.

По его словам, самые «горячие» участки республиканских дорог находятся в Селтинском и Кезском районе. Также требуется расчистить все четыре участка федеральной трассы М-7, которые проходят через Удмуртию. ФКУ Упрдор «Прикамье» дало срок до 19 января.

«Мы сделаем это раньше. На двух участках устраним нарушение в ближайшие двое суток», — отметил Семёнов.

Напомним, властям Ижевска поручили за два дня ликвидировать колейность на дорогах города.