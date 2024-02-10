Знак в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда вручили жительнице Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семёнов вручил жительнице Ижевска почётный знак в честь 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Как сообщает администрация главы и правительства УР, Людмила Климович в годы Великой Отечественной войны жила в осаждённом фашистскими войсками Ленинграде. В ходе беседы Людмила Павловна поделилась своими воспоминаниями.

В 1942 году, когда началась эвакуация, ей было всего 4 года. В тот момент она сильно болела и не могла вставать с постели. Брать больного ребёнка в тяжёлую и опасную дорогу не хотели. Но мама девочки настояла на том, чтобы её вывезли вместе со всей семьей. Несколько лет Людмила Климович провела в эвакуации в Чебоксарах.

Несмотря на стесненные бытовые условия, свою жизнь в тот период она вспоминает с большой теплотой: «Чувашия не была готова нас принять – расселили всех, куда придется. Нам выделили угол в амбаре. Нет, да это ведь хорошо! Там было и места порядочно, и даже какая-то веранда. Столько хороших людей было вокруг, все помогали. И я поправилась — после года в лежачем состоянии вновь начала ходить».

После окончания войны Людмила со своей сестрой убедили маму не возвращаться в Ленинград, с которым у детей было связано много тяжёлых воспоминаний, а остаться у родственников в городе Сланцы Ленинградской области.

Окончив школу, Людмила Павловна поступила в авиационно-строительный техникум в Ленинграде, вышла замуж и после выпуска по распределению отправилась вместе с супругом в Ижевск.

«Ижевск у нас считался лучшим городом! На него было всего 7 мест, — рассказывает женщина. — Все хотели туда попасть. Нас в числе лучших отправили сюда».

Молодым специалистом она поступила на работу на Мотозавод и посвятила всю жизнь родному предприятию.

В годовщину снятия блокады Ленинграда для Людмилы Климович была организована памятная поездка в Санкт-Петербург, где для жителей блокадного Ленинграда со всей страны прошла большая программа памятных мероприятий.

Премьер-министр Удмуртии отметил огромную важность сохранения исторической памяти, в том числе и воспоминаний живых участников тех трагических событий. Он пожелал Людмиле Павловне крепкого здоровья и хорошего настроения и вручил почётный знак «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

«Для всего мира жители осаждённого Ленинграда стали символом стойкости, взаимопомощи и примером удивительной силы русского духа», — сказал Ярослав Семёнов.