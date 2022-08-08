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За один день сотрудники полиции выявили 182 случая нарушения ПДД в Ижевске

14:10, 08 августа, 2022
Екатерина Сентемова
За один день сотрудники полиции выявили 182 случая нарушения ПДД в Ижевске
14:10, 08 августа, 2022
Екатерина Сентемова
54
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД\n#автомобилисты\n#нарушения
Фото: ИА «Сусанин»
54
0

12 граждан сели за руль в пьяном состоянии.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 6 августа сотрудники ГИБДД устроили массовые проверки водителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

За день полицейские проверили более 500 транспортных средств. В 182 случаях водители нарушили правила дорожного движения и эксплуатации автомобилей. В том числе, сотрудники ГИБДД выявили 12 пьяных водителей и 6 человек без прав. 17 горожан привлекли к административной ответственности за тонированные стекла автомобилей.

За 7 месяцев 2022 года в Ижевске выявлено 1 257 пьяных водителей. Полиция просит жителей города сообщать о фактах нетрезвой езды по телефонам: 415-700, 415-701, 02 или 102.

14:10, 08 августа, 2022
Екатерина Сентемова
54
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД\n#автомобилисты\n#нарушения