За один день сотрудники полиции выявили 182 случая нарушения ПДД в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 6 августа сотрудники ГИБДД устроили массовые проверки водителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

За день полицейские проверили более 500 транспортных средств. В 182 случаях водители нарушили правила дорожного движения и эксплуатации автомобилей. В том числе, сотрудники ГИБДД выявили 12 пьяных водителей и 6 человек без прав. 17 горожан привлекли к административной ответственности за тонированные стекла автомобилей.

За 7 месяцев 2022 года в Ижевске выявлено 1 257 пьяных водителей. Полиция просит жителей города сообщать о фактах нетрезвой езды по телефонам: 415-700, 415-701, 02 или 102.