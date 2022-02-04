Итоги дня: перевод сарапульских школ на дистант и проверка цен на ПЦР-тесты в Удмуртии

Главные новости пятницы.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшие сутки коронавирусом заболели 1 596 человек. Скончались 10 пациентов, младшему из которых было 43 года.
Безопасность на дорогах
Из-за сильного снегопада на трассах Удмуртии выставят дополнительные экипажи ДПС. В течение пятницы ожидается сильный снегопад, снежный накат на дорогах, туман и ухудшение видимости.
Что с ценами на ПЦР-тесты?
Региональное управление ФАС проверит обоснованность цен на услуги ПЦР-тестирования, а также займётся поиском организаций, которые могут занимать доминирующее положение в этом направлении. Работа органов коснётся как частных, так и государственных медицинских учреждений.
Ушёл достойный
В Удмуртии скончался председатель республиканской общественной организации инвалидов «Благо» Олег Бочкарев.
Осудили за халатность
В Ижевске осудили инженера Службы городского строительства, обвиняемого в халатности при приёмке работ по строительству школы на улице Берша. Ущерб муниципалитету превысил 6,8 млн рублей.
Ушли на дистант
Школы и учреждения дополнительного образования в Сарапуле уходят на дистанционное обучение с 5 по 13 февраля.
В полную силу
Часть лабораторий Удмуртии, где производятся исследования тестов на ковид, переводятся на круглосуточный режим работы. Сделано это по причине борьбы с увеличением сроков готовности результатов теста.
Больничный удалённо
Со следующей недели в Удмуртии могут начать удалённо оформлять больничные листы для пациентов с респираторными заболеваниями.