Итоги дня: перевод сарапульских школ на дистант и проверка цен на ПЦР-тесты в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшие сутки коронавирусом заболели 1 596 человек. Скончались 10 пациентов, младшему из которых было 43 года.

Безопасность на дорогах

Из-за сильного снегопада на трассах Удмуртии выставят дополнительные экипажи ДПС. В течение пятницы ожидается сильный снегопад, снежный накат на дорогах, туман и ухудшение видимости.

Что с ценами на ПЦР-тесты?

Региональное управление ФАС проверит обоснованность цен на услуги ПЦР-тестирования, а также займётся поиском организаций, которые могут занимать доминирующее положение в этом направлении. Работа органов коснётся как частных, так и государственных медицинских учреждений.

Ушёл достойный

В Удмуртии скончался председатель республиканской общественной организации инвалидов «Благо» Олег Бочкарев.

Осудили за халатность

В Ижевске осудили инженера Службы городского строительства, обвиняемого в халатности при приёмке работ по строительству школы на улице Берша. Ущерб муниципалитету превысил 6,8 млн рублей.

Ушли на дистант

Школы и учреждения дополнительного образования в Сарапуле уходят на дистанционное обучение с 5 по 13 февраля.

В полную силу

Часть лабораторий Удмуртии, где производятся исследования тестов на ковид, переводятся на круглосуточный режим работы. Сделано это по причине борьбы с увеличением сроков готовности результатов теста.

Больничный удалённо

Со следующей недели в Удмуртии могут начать удалённо оформлять больничные листы для пациентов с респираторными заболеваниями.