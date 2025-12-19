Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид ИРЗ для жизни Лонгрид

В 1 РКБ в Ижевске спасли стопу военнослужащего после ранения

14:30, 19 декабря, 2025
Максим Александров
В 1 РКБ в Ижевске спасли стопу военнослужащего после ранения
14:30, 19 декабря, 2025
Максим Александров
117
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#СВО\n#1 РКБ\n#медицина\n#здоровье
Источник фото: пресс-служба 1 РКБ
117
0

Боец пострадал при взрыве.

Ижевск. Удмуртия. Врачи 1 РКБ в Ижевске восстановили опорную функцию правой стопы военнослужащего. Об этом сообщает пресс-служба больницы. 

Минно-взрывное ранение мужчина получил в ноябре 2025 года. Боец потерял пальцы и часть тканей стопы, кости были серьезно повреждены. 

Сначала пациенту оказывали консервативную помощь, но для полноценного восстановления потребовалось хирургическое вмешательство.

Медики удалили поврежденные участки костной ткани, предотвратив развитие воспаления, и сформировали функциональную культю стопы. Это позволит пациенту в будущем опираться на ногу и пройти реабилитацию.

Вся процедура заняла 75 минут. Сейчас состояние бойца стабильное, он продолжает восстановление в больничном отделении.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

14:30, 19 декабря, 2025
Максим Александров
117
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#СВО\n#1 РКБ\n#медицина\n#здоровье