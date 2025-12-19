Ижевск. Удмуртия. Врачи 1 РКБ в Ижевске восстановили опорную функцию правой стопы военнослужащего. Об этом сообщает пресс-служба больницы.

Минно-взрывное ранение мужчина получил в ноябре 2025 года. Боец потерял пальцы и часть тканей стопы, кости были серьезно повреждены.

Сначала пациенту оказывали консервативную помощь, но для полноценного восстановления потребовалось хирургическое вмешательство.

Медики удалили поврежденные участки костной ткани, предотвратив развитие воспаления, и сформировали функциональную культю стопы. Это позволит пациенту в будущем опираться на ногу и пройти реабилитацию.

Вся процедура заняла 75 минут. Сейчас состояние бойца стабильное, он продолжает восстановление в больничном отделении.