На дороги Удмуртии из-за сильного снегопада выведут дополнительные экипажи ДПС

Ижевск. Удмуртия. Из-за сильного снегопада на трассах Удмуртии выставят дополнительные экипажи ДПС. Об этом сообщили в 1 отделе Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

В течение пятницы, 4 февраля, на территории Удмуртии ожидается сильный снегопад и снежный накат на дорогах. Местами может возникнуть туман со снижением видимости до 300 м.

В ГИБДД просят водителей учитывать, что из-за снега тормозной путь увеличивается. При таких погодных условиях запрещается резко разгоняться, тормозить или перестраиваться. Это может привести к потере сцепления с дорогой и последующему заносу.

Также Госавтоинспекция не рекомендует выезжать за пределы населённых пунктов без крайней необходимости.