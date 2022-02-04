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На дороги Удмуртии из-за сильного снегопада выведут дополнительные экипажи ДПС

14:00, 04 февраля, 2022
Андрей Бирюков
На дороги Удмуртии из-за сильного снегопада выведут дополнительные экипажи ДПС
14:00, 04 февраля, 2022
Андрей Бирюков
816
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#ГИБДД
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
816
0

Госавтоинспекция не рекомендует выезжать за пределы населённых пунктов без крайней необходимости.

Ижевск. Удмуртия. Из-за сильного снегопада на трассах Удмуртии выставят дополнительные экипажи ДПС. Об этом сообщили в 1 отделе Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

В течение пятницы, 4 февраля, на территории Удмуртии ожидается сильный снегопад и снежный накат на дорогах. Местами может возникнуть туман со снижением видимости до 300 м.

В ГИБДД просят водителей учитывать, что из-за снега тормозной путь увеличивается. При таких погодных условиях запрещается резко разгоняться, тормозить или перестраиваться. Это может привести к потере сцепления с дорогой и последующему заносу.

Также Госавтоинспекция не рекомендует выезжать за пределы населённых пунктов без крайней необходимости.

14:00, 04 февраля, 2022
Андрей Бирюков
816
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#ГИБДД