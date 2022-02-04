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Ещё 1596 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

09:15, 04 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
Ещё 1596 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии
09:15, 04 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
991
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
991
0

Госпитализация понадобилась 188 пациентам.

Ижевск. Удмуртия. Ещё 1 596 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии. Как сообщил оперштаб республики в пятницу, 4 февраля, в числе заболевших 442 ребёнка до 14 лет и 135 граждан старше 65 лет.

Госпитализация понадобилась 188 пациентам. С учётом особенностей течения заболевания при распространяющемся варианте вируса, в том числе значительной доли лёгкого течения, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем.

Всего же в поликлиниках Удмуртии под медицинским наблюдением находятся 25 771 человек.

Также за отчётные сутки 672 человека выписали после выздоровления. 10 человек умерло. Женщинам было 62, 79, 81, 82, 86, 87, 88 лет. Мужчинам было 43, 61, 61 год.

Таким образом, с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 95 362 лабораторно подтверждённых случая ковида. 79 083 человека выздоровели, 3 520 человек скончались.

Вакцинировалось в республике 687 160 человек.

09:15, 04 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
991
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус