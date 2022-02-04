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Для сокращения сроков готовности тестов на ковид часть лабораторий Удмуртии перешли на круглосуточный режим

17:23, 04 февраля, 2022
Юрий Абашев
Для сокращения сроков готовности тестов на ковид часть лабораторий Удмуртии перешли на круглосуточный режим
17:23, 04 февраля, 2022
Юрий Абашев
2661
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
2661
0

Ранее жителей республики предупреждали о задержках.

Ижевск. Удмуртия. Часть лабораторий Удмуртии, где производятся исследования тестов на ковид, переводятся на круглосуточный режим работы. Об этом на своей странице в Instagram сообщила вице-премьер правительства региона Эльвира Пинчук.

Такая мера принята для того, чтобы снизить срок готовности тестов на коронавирус.

Напомним, что ранее региональный Минздрав предупредил жителей республики о возможных перебоях с выдачей результатов ПЦР-тестов.

«Из-за резкого увеличения числа заболевших вирусными инфекциями выросли и объемы тестирования. В результате отмечаются задержки с выдачей результатов ПЦР-тестирования на 2 суток и более», — подчёркивалось в обращении, размещённом на официальном сайте ведомства.

17:23, 04 февраля, 2022
Юрий Абашев
2661
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус