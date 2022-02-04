Для сокращения сроков готовности тестов на ковид часть лабораторий Удмуртии перешли на круглосуточный режим

Ижевск. Удмуртия. Часть лабораторий Удмуртии, где производятся исследования тестов на ковид, переводятся на круглосуточный режим работы. Об этом на своей странице в Instagram сообщила вице-премьер правительства региона Эльвира Пинчук.

Такая мера принята для того, чтобы снизить срок готовности тестов на коронавирус.

Напомним, что ранее региональный Минздрав предупредил жителей республики о возможных перебоях с выдачей результатов ПЦР-тестов.

«Из-за резкого увеличения числа заболевших вирусными инфекциями выросли и объемы тестирования. В результате отмечаются задержки с выдачей результатов ПЦР-тестирования на 2 суток и более», — подчёркивалось в обращении, размещённом на официальном сайте ведомства.