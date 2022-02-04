В Удмуртии скончался председатель общественной организации инвалидов «Благо» Олег Бочкарев

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии скончался председатель республиканской общественной организации инвалидов «Благо» Олег Бочкарев. Информацию об этом разместили в соцсетях организации.

«Смерть родного человека — большое горе и тяжёлое испытание. Светлые воспоминания о человеке, который честно и достойно прожил свою жизнь, оставив после себя плоды своих добрых дел, всегда будут сильнее смерти», — говорится в сообщении

Прощание состоится в воскресенье, 6 февраля, в 12:00 по адресу в Ижевске: улица Олега Кошевого, 16. Ритуальное агентство.

Наша справка: Олег Михайлович Бочкарев родился 27 октября 1963 года в городе Ижевске. В 1987 году окончил лечебный факультет Ижевского государственного медицинского института (ныне ИГМА). Прошёл квалификационный цикл по спортивной медицине в Тартуском университете.

С 1988 по 1999 год — работал спортивным врачом в Республиканском врачебно-физкультурном диспансере. Неоднократно привлекался в сборные команды России по лёгкой атлетике, академической гребле и биатлону. Врач Международной ассоциации «Марафонское зимнее плавание», участвовал в экспедициях с экстремальными многокилометровыми заплывами в Северном ледовитом океане, Киргизии и в Монголии.

С 1999 года после травмы позвоночника передвигался на инвалидной коляске. В 2013 году создал Удмуртскую республиканскую общественную организацию «Благо».

С 2015 года — член Общественного совета по делам инвалидов под председательством главы Удмуртии.

Являлся экспертом по доступной среде, участвуя в попечительских и координационных советах по проблемам людей с ограниченными возможностями.