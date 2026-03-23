Сарапул. Удмуртия. Из-за истечения срока давности в Сарапуле освободили от наказания врача-педиатра, которая упустила острый аппендицит у ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В 2021 году врач стационара Сарапульской городской больницы наблюдала девочку с 13 по 17 января. По версии суда, медик не провела необходимые диагностические мероприятия, не распознала острый аппендицит и назначила неадекватное лечение.

«Дефекты оказания медицинской помощи, допущенные лечащим врачом, причинили тяжкий вред здоровью потерпевшей по признаку опасности для жизни, как вызвавшие развитие угрожающих жизни гнойно-септических состояний и состоят в прямой причинно-следственной связи с ухудшением состояния здоровья пациентки», — говорится в сообщении.

17 января девочку госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу с фиброзно-гнойным перитонитом, флегмоной сальника.

Педиатр вину не признала. Тем не менее, суд назначил ей наказание — два года ограничения свободы и запрет работать по специальности на тот же период.

Срок давности истёк, подсудимую освободили от наказания.

Защита настаивала на оправдательном приговоре, считая, что вина подзащитной не доказана. Суд изменил решение: исключил из перечня отягчающих обстоятельств совершение преступления в отношении малолетнего. В остальном приговор оставлен без изменений, жалобы адвоката и осуждённой отклонены.