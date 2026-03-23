Врачу из Сарапула, упустившей острый аппендицит у ребёнка, изменили приговор, но от наказания освободили
15:20, 23 марта, 2026
Максим Александров
#Сарапул\n#суды\n#медицина
Источник фото: ИИ
Так произошло из-за истечения срока давности.

Сарапул. Удмуртия. Из-за истечения срока давности в Сарапуле освободили от наказания врача-педиатра, которая упустила острый аппендицит у ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В 2021 году врач стационара Сарапульской городской больницы наблюдала девочку с 13 по 17 января. По версии суда, медик не провела необходимые диагностические мероприятия, не распознала острый аппендицит и назначила неадекватное лечение. 

«Дефекты оказания медицинской помощи, допущенные лечащим врачом, причинили тяжкий вред здоровью потерпевшей по признаку опасности для жизни, как вызвавшие развитие угрожающих жизни гнойно-септических состояний и состоят в прямой причинно-следственной связи с ухудшением состояния здоровья пациентки», — говорится в сообщении. 

17 января девочку госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу с фиброзно-гнойным перитонитом, флегмоной сальника.

Педиатр вину не признала. Тем не менее, суд назначил ей наказание — два года ограничения свободы и запрет работать по специальности на тот же период. 

Срок давности истёк, подсудимую освободили от наказания.

Защита настаивала на оправдательном приговоре, считая, что вина подзащитной не доказана. Суд изменил решение: исключил из перечня отягчающих обстоятельств совершение преступления в отношении малолетнего. В остальном приговор оставлен без изменений, жалобы адвоката и осуждённой отклонены.

