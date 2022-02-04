Антимонопольщики Удмуртии проверят обоснованность цен на ковид-тестирование

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии и региональное управление ФАС проверят обоснованность цен на услуги ПЦР-тестирования. Работа органов коснётся как частных, так и государственных медицинских учреждений. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры Удмуртии и УФАС по республике.

В настоящий момент антимонопольщики определяют количество медучреждений, проводящих ПЦР-тестирование. Также ведётся поиск субъектов на рынке, которые занимают доминирующее положение в этом направлении. По результатам анализа будет принято решение об обоснованности цен на данную услугу.

Прокуратура также организует проверку лабораторий медучреждений и центров, а также аптечных сетей, где продаются тест-системы. По выявленным нарушениям будут приняты меры реагирования.

Напомним, что ранее ОНФ в Удмуртии призвал частные лаборатории не наживаться на тестировании людей на коронавирус.