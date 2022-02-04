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В Удмуртии могут начать оформлять больничные листы дистанционно

17:45, 04 февраля, 2022
Андрей Поносов
В Удмуртии могут начать оформлять больничные листы дистанционно
17:45, 04 февраля, 2022
Андрей Поносов
968
0
#Удмуртия\n#ОРВИ\n#обязательное медицинское страхование\n#Эльвира Пинчук
Фото: pixabay
968
0

Упрощенный порядок подтверждения временной нетрудоспособности планируют ввести для больных ОРВИ.

Ижевск. Удмуртия. Упрощенный порядок оформления больничных листов для пациентов с ОРВИ планируют ввести в Удмуртии. Об этом сообщила зампред республиканского правительства Эльвира Пинчук на своей странице в Instagram.

По словам вице-премьера, для подтверждения временной нетрудоспособности гражданам не будет нужды обращаться к участковому врачу. Процесс выписки больничных будет организован дистанционным способом.

«Минздравом Удмуртии прорабатывается вопрос о дистанционном оформлении больничных листов для пациентов с респираторными заболеваниями. Планируем внедрить эту возможность со следующей недели», – сообщила Пинчук.

Напомним, в начале недели жители Удмуртии пожаловались на очереди в поликлиниках на прием к врачу. Руководство Минздрава республики объяснило это, в том числе, нехваткой специалистов.

Также отметим, что на этой неделе в Удмуртии прекращена плановая амбулаторная медицинская помощь и проведение диспансеризации населения. 

17:45, 04 февраля, 2022
Андрей Поносов
968
0
#Удмуртия\n#ОРВИ\n#обязательное медицинское страхование\n#Эльвира Пинчук