В Удмуртии могут начать оформлять больничные листы дистанционно

Ижевск. Удмуртия. Упрощенный порядок оформления больничных листов для пациентов с ОРВИ планируют ввести в Удмуртии. Об этом сообщила зампред республиканского правительства Эльвира Пинчук на своей странице в Instagram.

По словам вице-премьера, для подтверждения временной нетрудоспособности гражданам не будет нужды обращаться к участковому врачу. Процесс выписки больничных будет организован дистанционным способом.

«Минздравом Удмуртии прорабатывается вопрос о дистанционном оформлении больничных листов для пациентов с респираторными заболеваниями. Планируем внедрить эту возможность со следующей недели», – сообщила Пинчук.

Напомним, в начале недели жители Удмуртии пожаловались на очереди в поликлиниках на прием к врачу. Руководство Минздрава республики объяснило это, в том числе, нехваткой специалистов.

Также отметим, что на этой неделе в Удмуртии прекращена плановая амбулаторная медицинская помощь и проведение диспансеризации населения.