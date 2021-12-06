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Ученики ижевской школы №78 выиграли конкурс видеороликов о достижениях народов России

16:10, 06 декабря, 2021
Андрей Поносов
Ученики ижевской школы №78 выиграли конкурс видеороликов о достижениях народов России
16:10, 06 декабря, 2021
Андрей Поносов
314
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#культура\n#традиции\n#видео\n#школьники\n#конкурс
Фото: vk.com/a.brechalov
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В своем клипе ребята назвали имена самых выдающихся жителей Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Ученики ижевской школы №78 стали победителями межрегионального конкурса видеороликов, посвященных достижениям коренных народов национальных республик России. Итоги творческого состязания подвели в День удмуртского языка, сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Организатором конкурса «Достижения культуры моего народа» стал НИИ национального образования Удмуртской Республики. Главная цель мероприятия – это популяризация культурного наследия и повышения интереса школьников к традициям народов России.

В конкурсе участвовали 73 школьника 7-11 классов из Удмуртии, Татарстана и Марий Эл. Победителями признаны 10-классники ижевской школы №78. Ребята записали музыкальный клип «Гордость Удмуртии».

За две с половиной минуты они рассказали о людях, чьим трудом и талантом прославлена Удмуртия. В клипе звучат имена Петра Ильича Чайковского, Михаила Тимофеевича Калашникова, литераторов Кузебая Герда, Ашальчи Оки и Флора Васильева, спортсменов Галины Кулаковой и Андрея Кириленко.

Лучшие видеоролики участников конкурса можно будет найти на информационно-образовательном портале «Удмурт кылдунне».

16:10, 06 декабря, 2021
Андрей Поносов
314
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#культура\n#традиции\n#видео\n#школьники\n#конкурс
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