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Массовое отравление школьников произошло в Каракулино

11:20, 12 ноября, 2021
Юрий Абашев
Массовое отравление школьников произошло в Каракулино
11:20, 12 ноября, 2021
Юрий Абашев
417
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#Каракулино\n#Удмуртия\n#отравление\n#школа
Фото: ИА «СУСАНИН»
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Дети начали жаловаться на самочувствие накануне вечером.

Каракулино. Удмуртия. Вечером, 11 ноября, ученики каракулинской средней школы начали жаловаться на самочувствие. В больницу с отравлениями обратились 8 человек. Об этом сообщила министр образования Удмуртии Светлана Болотникова.

Случаи отравления зарегистрированы среди учеников разных классов. Тем ребятам, кто обратился в больницу, госпитализация не потребовалась.

В настоящий момент идёт комплексная проверка для установления причин отравления. Взяты пробы из столовой.

Саму школу перевели на дистант. Всего там учится 650 детей.

11:20, 12 ноября, 2021
Юрий Абашев
417
0
#Каракулино\n#Удмуртия\n#отравление\n#школа
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