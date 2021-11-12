Массовое отравление школьников произошло в Каракулино

Дети начали жаловаться на самочувствие накануне вечером.

Каракулино. Удмуртия. Вечером, 11 ноября, ученики каракулинской средней школы начали жаловаться на самочувствие. В больницу с отравлениями обратились 8 человек. Об этом сообщила министр образования Удмуртии Светлана Болотникова.

Случаи отравления зарегистрированы среди учеников разных классов. Тем ребятам, кто обратился в больницу, госпитализация не потребовалась.

В настоящий момент идёт комплексная проверка для установления причин отравления. Взяты пробы из столовой.

Саму школу перевели на дистант. Всего там учится 650 детей.