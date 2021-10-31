В Удмуртии подвели итоги конкурса «Здоровое село» с призовым фондом в 5,4 млн рублей

Максимальная призовая выплата составила 1,5 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Итоги второго конкурса «Здоровое село», который проводится среди сельских поселений, подвели в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

Конкурс проводился в два этапа, растянувшихся на целый год. В первом этапе поселения представляют информационную карту социально-демографического положения своей территории, на втором – рассказывают о позитивных переменах, произошедших за год в жизни жителей.

В 2021 году за победу боролись 33 сельских поселения из 15 районов республики. Победителей разделили на три группы по численности населения.

Места распределились следующим образом:

I группа (поселения с численностью населения более 4 тыс. человек):

1 место— МО «Селтинское» (Селтинский район), сумма денежной премии 1,5 млн. руб;

2 место — МО «Сюмсинское» (Сюмсинский район) - 900 тыс. руб.

II группа (поселения с численностью населения от 1 тыс. до 4 тыс. человек)

1 место — МО «Карсовайское» (Балезинский район) – 1 млн. руб;

2 место — МО «Кварсинское» (Воткинский район) – 600 тыс. руб;

3 место— МО «Ува-Туклинское» (Увинский район) – 400 тыс. руб.

III группа (поселения с численностью населения менее 1 тыс. человек)

1 место — МО «Пазяльское» (Можгинский район) – 500 тыс. руб;

2 место— МО «Халдинское» (Селтинский район) – 300 тыс. руб;

3 место— МО «Беляевское» (Игринский район) – 200 тыс. руб.

Полученные средства могут быть потрачены на благоустройство деревень и сёл, покупку оборудования и инвентаря для учреждений культуры и спорта.