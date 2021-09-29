Итоги дня: угроза сноса ротонды на «сталинке» в Ижевске и новый антирекорд по заболеваемости ковидом

Главные новости вторника.





Ижевск. Удмуртия. Второй день подряд в Удмуртии фиксируется антирекорд по количеству заболевших и скончавшихся в от ковида. С утра стало известно о 237 заразившихся людях. Умерли 22 пациента.

Охрана школ

Ежегодно в Удмуртии на охрану образовательных учреждений выделяется порядка 30 млн рублей. «Сусанин» узнал в региональном Минобрнауки на что именно идут эти средства и какая антитеррористическая работа ведётся.

Новые аппараты

В ковид-центры Удмуртии поступил 81 передвижной аппарат ИВЛ. Техника отправится в 10 больниц в городах и районных центрах, где проходят лечение больные коронавирусом пациенты.

Угроза башне

В Ижевске жильцы дома № 45 по улице Горького примут решение о судьбе башенки на крыше своего дома, 1952 года постройки. Архитектурный элемент может быть снесён, так как дом уже давно был лишёл статуса памятника.

Возрождение профессии

Профессиональных пчеловодов начнут готовить на базе Сюмсинского техникума лесного и сельского хозяйства. В учебную лабораторию уже прибыли 20 пчелосемей.

Новый советник

У главы правительства Удмуртии новый советник — полковник полиции в отставке Ильяс Ханнанов. В его задачи входит организация взаимодействие кабмина с правоохранительными органами.

Без теста

Детям не придётся сдавать ПЦР-тест при посещении учреждений культуры.