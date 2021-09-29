В Ижевске могут снести ротонду на «сталинке» на улице Горького

Вопрос о демонтаже решат собственники помещений 7 октября.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск может лишиться одной из редких архитектурных достопримечательностей. Вопрос о сносе ротонды на крыше «сталинки» на улице Горького планируют обсудить жильцы дома.

Как стало известно «Сусанину» из текста объявления на дверях одного из подъездов, общее собрание собственников помещений дома №45 по улице Горького намечено на 18:30 в четверг, 7 октября. На повестке внеочередного собрания — «принятие решения о сносе ротонды».

Как рассказал «Сусанину» архитектор Данил Ральников, здание построили в 1952 году по проекту московского архитектора Любови Гулецкой. Экс-руководитель Агентства по госохране объектов культурного наследия Юрий Перевозчиков пояснил «Сусанину», что «дом в своё время был лишён статуса памятника, поэтому теоретически жильцы могут самостоятельно решить вопрос о сносе ротонды».

Сам «декоративный архитектурный элемент» по нормативам не является частью крыши и не может быть даже включён в план её капитального ремонта. На реставрацию ротонды у самих жителей денег нет.

Своим мнением с «Сусаниным» поделился ижевский историк-краевед Игорь Кобзев, который отметил, что ансамбль двух «сталинок» на улице Горького отражает в своей архитектуре триумф Победы в Великой Отечественной войне.

«Ансамбль из двух «сталинок» строился как парадные ворота в центр города из промзоны возле спуска к проходной самого старого завода, «арсенала России», — «Ижстали». На одной из «сталинок» была башня, видная с центральной площади послевоенного Ижевска. Башня была наследником только что окончившейся войны», — рассказал Игорь Кобзев.

Он пояснил, что в послевоенные годы существовало указание о строительстве на зданиях пунктов надзора за небом в целях противовоздушной обороны. Для архитекторов существовали особые предписания о проектировании подобных наблюдательных пунктов.

«Серьёзный дефицит в таких стратегических помещениях во время войны с фашистами испытывали Москва и Ленинград, где в короткие сроки приходилось возводить башни-времянки с зенитными установками и дежурными. В Ижевске в годы войны зенитные установки стояли у заводов и ТЭЦ-1, на крыше управления Ижмаша возле противоположной Долгому мосту проходной — у Угольных ворот. После войны образом ворот, парадных ворот, стали две «сталинки» с башней у Долгого моста», — отметил Игорь Кобзев.

Историк уверен, что ротонды были не просто элементами излишней архитектуры, они были функциональны, архитекторы умело обыгрывали их. Данил Ральников также отметил, что, хотя проект дома направлен из Москвы, из Гипрогора (ныне Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор»), его доработали местные архитекторы.

«Доработали, добавив этаж и, видимо, их же ротонда. Это мог быть и главный архитектор города В. И. Антощук, или кто-то из триады Орлов-Масевич-Нелюбина», — прокомментировал Данил Ральников.

«Башня у Долгого моста, безусловно, имеет историческую, градостроительную и архитектурную ценность. Тем более, в преддверии установки стелы «Ижевск — город трудовой доблести» в парке Победы. Святая задача города — сохранить эту историческую башню для потомков», — резюмировал Игорь Кобзев.

Отметим, что кроме дома на улице Горького в Ижевске остались ещё две «сталинские» ротонды: на доме №200 по улице Пушкинской и на доме №223 по улице Коммунаров.