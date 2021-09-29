Число новых случаев коронавируса за сутки в Удмуртии достигло 237

Скончались еще 22 пациента с ковидом.

Ижевск. Удмуртия. Число новых случаев коронавируса в Удмуртии продолжает расти. Так, за сутки выявлено 237 новых заражений, сообщает региональный оперштаб в соцсети «ВКонтакте».

В Ижевске диагноз подтвердился у 138 человек. В Можге зарегистрировали 18 случаев ковида, в Воткинске — 15, в Сарапуле — 8. Среди районов больше всех зараженных в Завьяловском — 9.

За сутки скончались 22 пациента с коронавирусом – женщины от 53 до 91 года и 10 мужчин в возрасте от 64 до 90 лет. Выписали 194 человека.

С начала пандемии в Удмуртии были успешно вылечены от ковида 42 829 жителей, 2 002 скончались.

Прививки от Covid-19 поставили 393 402 человека.

Напомним, с 29 сентября в регионе начали действовать новые ковидные ограничения.