Основатель единственного в Удмуртии индейководческого комплекса Игорь Чо скончался в возрасте 72 лет

13:25, 06 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
258
0
#Удмуртия\n#сельское хозяйство\n#Госсовет Удмуртии\n#некролог
Источник фото: пресс-служба Госсовета УР
Прощание с бывшим депутатом Верховного Совета и Госсовета республики состоится 8 апреля.

Можга. Удмуртия. В Удмуртии скончался депутат Верховного Совета республики 12-го созыва и Государственного Совета республики первого созыва, основатель индейководческого комплекса компании «АСКОР» в селе Пычас Можгинского района Игорь Александрович Чо. Как сообщает пресс-служба ГС УР, он ушёл из жизни 5 апреля в возрасте 72 лет.

Он создал первое и единственное в Удмуртии сельхозпредприятие, специализирующееся на выращивании индейки, её переработке. Стратегическое видение Игоря Александровича и его умение находить решения в сложных ситуациях позволили ООО «АСКОР» под его руководством стать одним из лидеров среди индейководческих предприятий России.

Прощание с Игорем Александровичем Чо состоится в среду, 8 апреля, 2026 года в 11:00 часов в соборе Александра Невского в Ижевске.

