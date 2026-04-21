Москва. Удмуртия. Удмуртия получила высокую оценку на федеральном уровне за реализацию программы «Комплексное развитие сельских территорий». Министр сельского хозяйства России Оксана Лут на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России» отдельно выделила эффективную работу республики и Увинского района. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Удмуртии Василий Муклин.

«Для меня, как для министра и жителя республики, особенно приятно, что Оксана Николаевна Лут отметила эффективную работу Удмуртии. И отдельно выделила наш Увинский район. Это заслуженная оценка труда всех глав поселений, аграриев и строителей на местах», — написал Муклин в своём посте.

Главе Увинского района Владимиру Головину на форуме вручили Благодарность Министерства сельского хозяйства РФ. Район участвует в программе КРСТ уже третий год. Общий объём проектов, реализуемых на его территории, составляет около двух миллиардов рублей.