В 2025 году урожай зерна вырос на 17%

17:19, 08 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#сельское хозяйство
Источник фото: Минсельхоз Удмуртии
Также выросли надои молока.

Ижевск. Удмуртия. По итогам прошлого года объем производства сельхозпродукции в Удмуртии превысил 112 млрд рублей, индекс вырос на 5%. Итоги работы отрасли на совещании в Минсельхозе представил вице-премьер Роман Габдрахманов.

Производство молока достигло почти 1,12 млн тонн (+8% к 2024-му). Лидерами в этом направлении стали Вавожский, Шарканский и Воткинский районы. В лучших хозяйствах надои достигают 13,5 тонны на корову в год.

Урожай зерна увеличился на 17%, составив 860 тыс. тонн. Картофеля собрано на 8% больше, овощей — на 22%. Наибольший скачок продемонстрировал рапс: его урожай вырос на 53%.

Посевные площади в новом сезоне планируют расширить до 884 тыс. га.

