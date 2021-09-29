Отставной полковник полиции Ильяс Ханнанов стал советником премьер-министра Удмуртии

Работа с ним будет выстраиваться по линии взаимодействия с органами правопорядка.

Ижевск. Удмуртия. Новым советником главы правительства Удмуртии Семёнова стал полковник полиции в отставке Ильяс Ханнанов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В задачи советника входит организация взаимодействие кабмина с правоохранительными органами.

«<…> в том числе ведение межведомственных комиссий по обеспечению профилактики правонарушений в Удмуртской Республике, организации безопасности дорожного движения, обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, а также контроль поручений в рамках комиссий», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ханнанов работает в органах внутренних дел республики с 1992 года. Возглавлял СОБР управления по борьбе с организованной преступностью, отвечал за охрану общественного порядка на улицах и при проведении массовых мероприятий. Также имеет опыт работы начальником управления вневедомственной охраны МВД по республике и Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Удмуртии.