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Отставной полковник полиции Ильяс Ханнанов стал советником премьер-министра Удмуртии

16:28, 29 сентября, 2021
Юрий Абашев
Отставной полковник полиции Ильяс Ханнанов стал советником премьер-министра Удмуртии
16:28, 29 сентября, 2021
Юрий Абашев
305
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Правительство
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
305
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Работа с ним будет выстраиваться по линии взаимодействия с органами правопорядка.

Ижевск. Удмуртия. Новым советником главы правительства Удмуртии Семёнова стал полковник полиции в отставке Ильяс Ханнанов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В задачи советника входит организация взаимодействие кабмина с правоохранительными органами.

«<…> в том числе ведение межведомственных комиссий по обеспечению профилактики правонарушений в Удмуртской Республике, организации безопасности дорожного движения, обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, а также контроль поручений в рамках комиссий», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ханнанов работает в органах внутренних дел республики с 1992 года. Возглавлял СОБР управления по борьбе с организованной преступностью, отвечал за охрану общественного порядка на улицах и при проведении массовых мероприятий. Также имеет опыт работы начальником управления вневедомственной охраны МВД по республике и Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Удмуртии.

16:28, 29 сентября, 2021
Юрий Абашев
305
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Правительство
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