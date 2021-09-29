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Новые аппараты искусственной вентиляции легких получили ковид-центры Удмуртии

15:44, 29 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
Новые аппараты искусственной вентиляции легких получили ковид-центры Удмуртии
15:44, 29 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#больницы\n#пациент\n#лечение
Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии
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Также в республике теперь есть второй аппарат ЭКМО, который насыщает кровь кислородом.

Ижевск. Удмуртия. В ковид-центры Удмуртии поступил 81 передвижной аппарат ИВЛ. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) распределены по больницам, в которых лечат пациентов с коронавирусом. Городская клиническая больница №2 получила 24 аппарата, ГКБ №6 — 19, Республиканская клиническая инфекционная больница — 12, Завьяловская районная больница — 6, ГКБ №8 — 7. Еще 4 устройства отправились в Глазовскую межрайонную больницу, 3 — в Воткинскую городскую больницу, по два — в Можгинскую и Сарапульскую районные больницы, по одному — в Воткинскую районную больницу и роддом №5, куда принимают заболевших ковидом беременных женщин.

Аппараты ИВЛ помогут дышать пациентам, болеющим коронавирусом или пневмонией и находящимся в тяжелом состоянии. В режиме высокопоточной кислородной терапии человеку сможет вдыхать практически чистый кислород.

Напомним, что в республику также поступил второй аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Он находится в ГКБ №6. С его помощью доктора будут пытаться вылечить пациентов с очень высоким поражением легких.

15:44, 29 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
677
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#больницы\n#пациент\n#лечение
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