Ижевск. Удмуртия. Ежегодный техосмотр перед сезоном посева стартовал в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Инспекторы Гостехнадзора выехали в хозяйства республики, чтобы проверить, как техника пережила зиму.

В лидерах на сегодняшний день оказался Каракулинский район — там инспекторы выдали «зелёный свет» 94% зарегистрированных машин. Почти не отстаёт Граховский район с результатом 92%. В Вавожском и Камбарском районах — по 89% исправного парка.

Однако есть территории, где темпы пока скромнее. В Ярском и Якшур-Бодьинском районах диагностику прошла только треть имеющейся в наличии техники.

«У нас есть хорошие примеры, когда хозяйства подошли к сезону с почти стопроцентной готовностью. Задача остальных — наращивать темпы. <...> Что касается топлива: хозяйства приобрели 5300 тонн дизеля — это 30% от плановой потребности. К выезду в поле предприятия непременно будут готовы», — прокомментировал ситуацию министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Василий Муклин.

Сегодня аграрии могут пользоваться несколькими финансовыми инструментами:

- Льготные кредиты. Конечная ставка для каждого хозяйства считается отдельно и варьируется от 6,5% до 9,5%. Деньги дают уполномоченные банки.

- Скидка по программе. При покупке нового агрегата действует минус 10% по госпрограмме «1432».

- Лизинг. Можно взять технику сейчас, а первый платеж внести с отсрочкой до ноября 2026 года. При этом рассрочка растягивается на восемь лет.

- Краткосрочные займы до года и инвестиционные кредиты на срок от 2 до 15 лет.