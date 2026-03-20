Удмуртия. В Удмуртии с конца 2025 года из-за угрозы распространения опасных заболеваний у фермеров изъяли и уничтожили около 150 голов скота. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на центр «Аналитика.Бизнес.Право».

Общий ущерб фермеров составил 13,5 млн рублей.

В целом по России прямой ущерб собственников скота составил 1,59 млрд рублей. Сильнее всего пострадали фермеры в Алтайском крае (1,09 млрд рублей), Новосибирской (236,5 млн рублей) и Омской (168 млн рублей) областях.

В некоторых регионах выявлены случаи заболевания пастереллезом, бешенством, африканской чумой свиней и отдельными иными инфекциями.

«В Минсельхозе заявили, что наряду с мероприятиями по ликвидации очагов и недопущению дальнейшего распространения заболевания одной из ключевых задач остается оперативное возмещение ущерба пострадавшим домохозяйствам. Так, в настоящее время на эти цели предусмотрено около 200 млн рублей», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в связи с эпизоотической обстановкой риски для потребителей отсутствуют. Вся продукция, которая поступает в магазины, проходит строгий ветеринарный контроль.