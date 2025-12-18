Закрыть
Роботы-дояры появились на предприятии в Игринском районе Удмуртии

14:50, 18 декабря, 2025
Максим Александров
#Удмуртия\n#Игринский район\n#коровник\n#сельское хозяйство
Источник фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Удмуртии
Там разместят 140 коров.

Игра. Удмуртия. Первый роботизированный коровник появился в Игринском районе Удмуртии. Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики, он располагается на предприятии «Рассвет». 

На новой ферме разместят 140 коров. В корпусе установили современное оборудование: автоматические системы для кормления, поения и уборки.

Доильный зал оснастили роботами «Мерлин». Переезд коров на новую ферму запланирован на начало 2026 года.

Всего же на предприятии содержат более 1,2 тыс. голов скота, из них — 370 коров. С начала года здесь получили 3,9 тыс. тонн молока — на 6,7% больше, чем за тот же период прошлого года.

Средний удой на одну корову составил 11,3 тыс. килограммов, что выводит хозяйство на четвёртое место в республике по продуктивности.

Отметим, сейчас в Удмуртии работают 24 такие фермы. 

