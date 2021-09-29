Детям в Удмуртии не придётся сдавать ПЦР-тест при посещении учреждений культуры

Вопрос подняли родители и учителя после покупки билетов в рамках проекта «Пушкинская карта».

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии до 18 лет не придётся сдавать ПЦР-тест при посещении учреждений культуры. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе республиканского Минкультуры.

«Мы проконсультировались с юридическим отделом, с министром и приняли решение, что не будем требовать ПЦР-тест у граждан до 18 лет. Если дети будут приходить в сопровождении взрослых, то у них уже необходимо будет проверять наличие прохождения вакцинации или ПЦР-теста», — пояснили в министерстве культуры Удмуртии.

Напомним, в республике ввели новые ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом. Посещение массовых мероприятий стало возможно лишь при наличии сертификата о вакцинации, либо о ПЦР-тесте, сделанном не позднее 72 часов.

После многие родители и руководители учебных учреждений направили вопросы в органы власти — каков порядок посещений культурных мероприятий в рамках проекта «Пушкинская карта», поскольку вакцинации лиц младше 18 лет в России нет, а ПЦР-тест является платной услугой.

Также напомним, что в учреждениях культуры Удмуртии до сих пор действует ограничение — заполняемость зрительного зала не более, чем на 75%.