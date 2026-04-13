Малая Пурга. Удмуртия. Глава Малопургинского района Удмуртии Александр Деев первым из руководителей сельских районов республики сообщил о старте весенних полевых работ 2026 года. Об этом он сообщил в соцсетях, снабдив снимком самоходного опрыскивателя-разбрасывателя.

«11 апреля труженики ООО «Первый май» первыми в районе выехали на подкормку многолетних трав. Также в сельхозпредприятиях приступили к протравливанию семян. Поздравляю наших аграриев с началом весенне-полевых работ», — поздравил с почином Александр Деев.