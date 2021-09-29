В Минобрнауки Удмуртии рассказали о проводимой в школах антитеррористической работе

Ежегодно на эти цели республика тратит около 30 млн рублей.





Ижевск. Удмуртия. В Министерстве образования и науки Удмуртской Республики по запросу ИА «Сусанин» рассказали, как обстоят дела с антитеррористической работой в образовательных учреждениях региона.

«В школах и техникумах ведется постоянная работа с педагогическим составом по повышению общей психологической компетентности, в том числе применению Методических рекомендаций для профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — говорилось в сообщении.

Социально-психологическое тестирование проводится по единой методике, которая выявляет факторы психологического неблагополучия у учащихся. С помощью полученных данных можно выявить подростков, склонных к проявлению деструктивного поведения. Таких учеников вовлекают в волонтёрскую деятельность.

В образовательных организациях республики работает более 700 педагогов психологов.

Каждый год на мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности из бюджетов всех уровней выделяется около 30 млн рублей. Учреждения охраняются охранными фирмами, либо вневедомственной охраной. Дополнительно на эти цели выделено 287 млн рублей. В последующем эти средства будут выделяться ежегодно, а охраной обеспечат в круглосуточном режиме.

«В связи с последними событиями в Перми, <…> министерство образования и науки Удмуртии рекомендовало образовательным организациям республики усилить меры безопасности. В детских садах, школах и учреждениях среднего профессионального образования должны ужесточить контроль пропускного режима, провести внеплановые инструктажи с сотрудниками, дополнительно проверить работоспособность системы видеонаблюдения, тревожных кнопок, телефонной связи», — отметили в министерстве.