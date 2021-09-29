В Удмуртии начнут готовить профессиональных пчеловодов

Обучение тонкостям производства меда будет проходить в Сюмсинском агротехникуме.

Сюмси. Удмуртия. Профессиональных пчеловодов начнут готовить в Удмуртии. Необходимые знания в области производства меда можно будет получить на базе Сюмсинского техникума лесного и сельского хозяйства, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

В учебную лабораторию уже прибыли 20 пчелосемей в ульях, закуплен комплект мебели. Также новую мастерскую оснастят микроскопом и центрифугой. В перспективе на базе Сюмсинского агротехникума планируется создать республиканскую школу пчеловодов.

Развитие учебных площадок в техникуме стало возможным благодаря гранту министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии. Такая поддержка учебным заведениям агропромышленного профиля была оказана впервые в 2020 году. Она нацелена на создание и совершенствование системы подготовки специалистов сельхозпроизводства начиная с профильных агроклассов в школах.