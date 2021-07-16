Итоги дня: борьба с дефицитом врачей в Воткинске и напугавшая жителей Ижевска учебная граната

О самых важных новостях пятницы.

Ижевск. Удмуртия. Еще у 143 жителей Удмуртии подтвердился коронавирус. За сутки скончались пять зараженных пациентов, 42 человек выписали.

Задача:

Главе Воткинска дали год, чтобы решить дефицит врачей в городе. Обеспеченность медработниками в городе ниже, чем в среднем по Удмуртии.

Экспертиза показала:

Обвиняемый в убийстве 11-летней девочки в Сарапуле мужчина оказался вменяемым и психически здоровым. В момент преступления он понимал общественную опасность своих действий.

Странный предмет:

В центре Ижевска 16 июля нашли странный предмет. Приехавшие на место взрывотехники установили, что это учебная граната РГД-5. Угрозы жизни и здоровью людей она не представляла.

Помогут:

Погорельцам бараков в Новых парниках Ижевска предоставят жилье в маневренном фонде. Напомним, там сгорели два дома, в которых жили 14 человек.

Дороги:

Воткинск получит еще 150 млн рублей на ремонт дорог. Дополнительные средства направят на 11 участков.

Розыск:

Крановщика, обвиняемого в гибели рабочих на стройке в Ижевске, объявили в международный розыск. Напомним, трагедия произошла на улице Воткинское шоссе в феврале 2020 года.

Погода:

На смену сухой погоде в Удмуртию придут дожди, в отдельных районах может пройти град. Ночью в выходные ожидается до +17, а днем до +29 градусов по Цельсию.