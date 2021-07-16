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В Ижевске объявили в международный розыск крановщика, обвиняемого в гибели рабочих на стройке

13:50, 16 июля, 2021
Анна Торхова
В Ижевске объявили в международный розыск крановщика, обвиняемого в гибели рабочих на стройке
13:50, 16 июля, 2021
Анна Торхова
350
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#стройка\n#рабочие
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике
350
0

Мужчина резко опустил на один из маршей трансформатор.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске обвиняемого в гибели рабочих на стройке на улице Воткинское шоссе крановщика объявили в международный розыск. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на руководителя следственного управления СК России по Удмуртской Республике Рустама Тугушева.

Напомним, 24 февраля 2020 года стало известно, что на стройке 17-этажного дома на улице Воткинское шоссе обрушился лестничный марш. Под завалами оказались двое рабочих. Одного спасатели достали живым, но впоследствии он скончался. В ходе разбора завалов обнаружили тело второго.

Было возбуждено уголовное дело по статье 216 УК России («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»).

Из показаний следует, что обрушение произошло из-за действий крановщика: он резко опустил на марш трансформатор. Кроме того, мужчина нарушил ряд правил по работе с башенными кранами.

Обвиняемый скрылся от следствия и сейчас находится в розыске. Руководитель управления уверен, что его найдут в ближайшее время.

13:50, 16 июля, 2021
Анна Торхова
350
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#стройка\n#рабочие