Еще у 143 жителей Удмуртии подтвердился коронавирус

Скончались 5 зараженных пациентов.

Ижевск. Удмуртия. Еще 31 ребенок до 14 лет заболел коронавирусом в Удмуртии. Об этом сообщает оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Всего же положительные тесты получили 143 человека. Ковид поставили 56 жителям Ижевска, 11 жителям Воткинска, 10 жителям Глазова, 9 жителям Можги и 9 жителям Увинского района. Также в списке новых заболевших 7 жителей Вавожского района, 6 жителей Сюмсиснкого района, 5 жителей Киясовского района, 5 жителей Красногорского района, 4 жителя Малопургинского района, по 3 заражения выявили в Балезинском, Шарканском, Игринском, Можгинском районах, по одному случаю - в Воткинском, Глазовском, Кизнерском, Юкаменском районах.

Врачи выписали 42 пациента. За сутки скончались сразу 5 человек – женщины 44, 60, 74 и 82 лет, а также 72-летний мужчина.

Прививки поставили почти 260 тыс. жителей Удмуртии. Пациенты, которые проходят лечение, в основной массе находятся в удовлетворительном состоянии. 740 находятся в состоянии средней степени тяжести, 168 – в тяжелом.