Выходные в Удмуртии будут тёплыми и дождливыми

Новая неделя также принесёт дожди и грозы.

Ижевск. Удмуртия. Сухая погода в Удмуртии сменится дождями. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Вечером 16 июля и в ночь на 17 июля по республике ожидаются грозы, а в отдельных районах могут пройти ливни и выпасть град. Скорость ветра может достигать 15-20 м/с.

В субботу, 17 июля, ночью температура воздуха составит +12…+17 градусов Цельсия, днём будет преимущественно без осадков, воздух прогреется до +24…+29 градусов.

В ночь на воскресенье, 18 июля, температура ночью опустится до +12…+17 градусов. Днём потеплеет до +24…+29 градусов. Местами возможны кратковременные дожди и грозы.

В понедельник, 19 июля, температура существенно не изменится, осадков не ожидается.

20 и 21 июля в республику придёт циклон, который принесёт с собой кратковременные дожди с грозами. При этом температура ночью составит +14…+19 градусов, а днём потеплеет до +25…+30.